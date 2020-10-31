В России за сутки выявили 18,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 18 140 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4952, Санкт-Петербурге – 854, Московской области – 535.

Всего в стране выявлено 1 618 116 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 215 414 человек, из них 14 854 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 334 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 27 990 человек.

Накануне, 30 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 283. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 143.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.