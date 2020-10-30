В России за сутки выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили рекордные 18 283 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5268, Санкт-Петербурге – 801, Московской области – 524.

Всего в стране выявлено 1 599 976 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 200 560 человек, из них 14 519 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 27 656 человек.

Накануне, 29 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 717. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 566.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.