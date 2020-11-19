Комиссаров поздравил Здунова и Гладкова с назначением врио губернаторов

Директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил выпускников программы кадрового резерва Артема Здунова и Вячеслава Гладкова с назначением врио губернаторов Белгородской области и Республики Мордовия.

«Артем Здунов является выпускником первого потока программы кадрового резерва ВШГУ, а Вячеслав Гладков закончил третий поток программы в августе этого года. Мы поздравляем наших выпускников с назначениями на эти ответственные должности. Уверен, что знания, полученные на программе кадрового резерва, помогут им в этой работе», – отметил Комиссаров, слова которого приводятся в пресс-релизе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

По словам директора ВШГУ, несмотря на молодой возраст, Здунов уже имеет большой управленческий опыт, хорошо разбирается в вопросах экономики и финансов. «Около восьми лет он работал в министерстве экономики Татарстана – региона, который является одним из ведущих промышленных и экономических центров России, а последние два года занимал должность главы правительства Республики Дагестан, участвовал в проведении значимых реформ в регионе, а также координировал работу по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», – рассказал Комиссаров.

Он сообщил также, что Гладков окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук. «Имеет 20-летний опыт работы как на муниципальном, так и на региональном уровнях власти в разных регионах России, где курировал вопросы экономики и внутренней политики. Последние четыре года Вячеслав Гладков работал в правительстве Ставропольского края, который, как и Белгородская область, входит в ТОП-10 аграрных регионов России. Убежден, что оба кандидата смогут применить этот опыт в должностях руководителей регионов», – отметил директор ВШГУ.

«Нашу программу часто называют «Школой губернаторов», это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо – работают временно исполняющими обязанности губернаторов», – уточнил Комиссаров.

Он также напомнил, что три выпускника в настоящее время являются министрами правительства России, один – генеральным прокурором России. Также 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по четвертому потоку программы. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

В среду президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия 42-летнего Артема Здунова. В ходе рабочей встречи президент пояснил, что принял такое решение в связи с решением прежнего главы Мордовии Владимира Волкова досрочно уйти в отставку. Он руководил республикой с мая 2012 года.

Здунов – выпускник первого потока «школы губернаторов», как называют программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. «Школа» была создана в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее программа основана на лучших программах Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Также в среду президент назначил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, занимавшего пост вице-губернатора Ставропольского края, до этого – вице-губернатора Севастополя. Гладков также прошел через «школу губернаторов» (третий поток).