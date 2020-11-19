В Кремле ответили на вопрос о решениях Путина по судьбе Меня

Президент Владимир Путин пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «пока такого представления не было», передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Путин в курсе «ситуации с Михаилом Менем».

Напомним, в среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона.

Сам Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что его задержали.

Меню предъявили обвинение по уголовному делу о хищениях из бюджета.