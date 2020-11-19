Избирком Висконсина согласился пересчитать голоса в двух округах

Избирательная комиссия штата Висконсин дала согласие на пересчет голосов в округах Дайн и Милуоки, удовлетворив запрос штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в избирательной комиссии сообщили, что получили от компании Трампа 3 млн долларов на пересчет голосов. При этом пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Завершить пересчет голосов планируется до 1 декабря, когда комиссия должна будет подтвердить результаты выборов. Заседания совета по пересчету начнутся в четверг.

В штабе Трампа считают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения.

Ранее сообщалось, что пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил выявить свыше 2,6 тыс. неучтенных голосов в одном из округов.

Напомним, Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии. Кроме того, он выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания.

При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.