В Германии собрались запретить турецких «Серых волков»

Бундестаг призвал правительство Германии запретить филиалы турецкой правоэкстремистской группировки «Серые волки» на территории страны.

В среду, 18 ноября, парламент ФРГ значительным большинством голосов принял совместное заявление представителей блока христианских партий ХДС/ХСС, социал-демократов, свободных демократов и «зеленых» с призывом к правительству внимательно следить за деятельностью «Серых волков» в Германии и «решительно противодействовать им средствами правового государства», передает Deutsche Welle.

Подчеркивается, что движение «Серые волки» зиждется на националистической и расистской идеологии, враждебно настроено по отношению к демократии и подрывает внутреннюю безопасность в ФРГ.

В заявлении также отмечается, что организация поддерживают контакты с Партий националистического движения (ПНД), которая в Турции формирует правящую коалицию с исламистской Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По оценкам, на территории Германии находятся около 11 тыс. членов движения «Серые волки». В начале ноября эта группировка была запрещена во Франции за «распространение дискриминации и ненависти» и «причастность к актам насилия».

Бундестаг также приветствовал решение французского правительства, выразив надежду на то, что примеру Франции последуют и другие государства.

Напомним, в начале ноября Франция запретила деятельность «Серых волков».