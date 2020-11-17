Соратник Зеленского увидел необходимость тотального локдауна на Украине

Украинскому руководству придется ввести полный локдаун из-за распространения коронавируса, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Арсений Пушкаренко.

«Провалено решение об отмене карантина выходного дня, хотя это решение кабинета министров. По моему личному мнению, карантин выходного дня не спасет нашу ситуацию. То, с какими темпами сегодня все развивается, ведет к тому, что нам рано или поздно придется ввести тотальный локдаун, как это сегодня сделала Великобритания, Германия и Австрия», – заявил Пушкаренко в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

В свою очередь депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сравнил введенный в стране «карантин выходного дня» с лечением перелома подорожником. «Все видели, как прошли эти выходные. Все видели, что некоторые рестораны дальше работали. Некоторые города отказывались выполнять карантинные условия... Вводить карантин выходного дня – это то же самое, что лечить перелом костей папоротником или подорожником: возможно, и поможет, но это будет чистая случайность», – сказал он.

Ранее украинский депутат заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

В прошлую пятницу украинский министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.