Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне из-за COVID-19

Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября, сообщил украинский министр кабинета министров Олег Немчинов.

«С 00 часов 00 минут 9 ноября начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в оранжевой зоне». При этом в стране впервые сразу две области – Полтавская и Житомирская – стали полностью «красными», – сообщил Немчинов в своем Telegram-канале, приведя перечень населенных пунктов, внесенных в «красную» и «оранжевую» зоны.

По его данным, по меньшей мере, на две недели в «красную» зону попали Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск. Остальные областные центры – в «оранжевой» зоне.

По информации минздрава Украины, в стране зафиксировано 430 тыс. 467 случаев коронавируса, выздоровели 184 тыс. 782 человека, умерли 7 тыс. 924.

Ранее глава минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что в стране из-за коронавируса введут жесткий карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт.

Напомним, украинские власти 17 марта приняли так называемый коронавирусный закон, который установил ответственность за нарушение карантина. При этом само понятие карантина на Украине довольно размыто, самоизоляция для прибывших из Италии, Ирана, Китая и других «вирусных» стран остается рекомендательной. Общенационального карантина тоже нет, то есть граждане могут свободно покидать дома и передвигаться по стране. При этом закрыты метро, кафе, кинотеатры и прочее. В мае кабинет министров Украины смягчил ряд ограничительных мер. Позже карантин был продлен до ноября. В октябре кабинет министров Украины продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.