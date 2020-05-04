Украина намерена продлить карантин до 22 мая

Карантин на Украине продлят до 22 мая со смягчениями, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», – цитирует РБК «Украина» премьера.

Так, с 11 мая откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

Ранее Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

До этого правительство Украины продлило до 11 мая карантин, который ранее был объявлен до 24 апреля. Позже Минздрав Украины назвал условие быстрого снятия карантинных ограничений.