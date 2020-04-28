Премьер Украины описал три сценария жизни при коронавирусе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

«Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений», – приводит слова украинского министра издание Korrespondent.net.

Шмыгаль заявил, что два сценария жизни в период распространения коронавируса Украине не подходят. Так, «первый путь – самый жесткий, оставить все закрытым, как это делает Сингапур или Турция».

Второй вариант он назвал либеральным, уточнив, что он предполагает возвращение к привычной жизни и открытие всех заведений. Таким путем пошла Швеция, однако там выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей, а летальность составляет более 11%, отметил украинский премьер.

Согласно третьему сценарию, который озвучил Шмыгаль, нужно не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша.

Премьер Украины подчеркнул, что постепенное снятие ограничений «даст властям возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать».

Ранее правительство Украины продлило до 11 мая карантин, который ранее был объявлен до 24 апреля. Позже Минздрав Украины назвал условие быстрого снятия карантинных ограничений.

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