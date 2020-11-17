ФСБ рассекретила данные по расстрелам у совхоза «Красный» в Крыму

В ФСБ рассекретили архивные документы по массовым расстрелам в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем, а также сведения о содержании узников и о пытках, которые проводились в лагере.

«В адрес мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» предоставлен значительный объем копий рассекреченных архивных документов, раскрывающих схемы и места расположения зданий концлагеря, мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан (в том числе «колодцев смерти»), сведения об условиях содержания и пытках узников, личности советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками», – цитирует РИА «Новости» крымское УФСБ.

Там уточнили, что материалы использовали в создании экспозиции и мемориальной стены музея, а также подготовки макета концлагеря.

Концлагерь у совхоза «Красный» является самым крупным концлагерем в Крыму возле Симферополя. На полуострове за время оккупации фашисты создали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей.

Ранее Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило имена помогавших гитлеровцам предателей. Согласно этим данным, уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, были пособниками нацистов в годы Великой Отечественной войны и совершали преступления в отношении советских граждан на юго-западе СССР.