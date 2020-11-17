Удаленное обучение для 6-11 классов продлили в Москве

Дистанционный формат обучения для учащихся 6-11 классов в Москве продлен до 6 декабря, следует из указа мэра Сергея Собянина.

В сообщении в блоге Собянина указывается, что было принято решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах «еще на две недели – до 6 декабря».

Решение принято на фоне того, что «количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти».

«За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, – в полтора раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю», – указывается в сообщении.

Вместе с тем «стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тыс. случаев в неделю».

«Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», – написал Собянин.

Он выразил уверенность, что «эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей».

Ранее Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля.

Напомним, в России за сутки выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.