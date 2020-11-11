Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля

Министерство образования и науки России распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения, вузам в других регионах также рекомендовано переходить на дистанционное обучение.

«С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В то же время вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Одновременно министерство культуры России намерено перевести занятия в группах от 13 человек в подведомственных творческих вузах и колледжах на территории Москвы в дистанционную форму на период с 13 ноября по 15 января, говорится в приказе министерства культуры, передает ТАСС.

«Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, высшего образования <…> обеспечить с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно реализацию указанных образовательных программ для групп обучающихся от 13 человек и более с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательными организациями», сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичное распоряжение касается подведомственных учреждений, чьи программы интегрированы с основным общим и средним общим образованием. Их просят перевести группы от 13 человек на дистанционное обучение на срок по 22 ноября включительно.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. В среду мэр столицы сообщил, что новые решения по ограничительным мерам в Москве возможно будут приняты через две-три недели.