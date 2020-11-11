Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве

Новые решения по ограничительным мерам в Москве возможно будут приняты через две-три недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Проживем неделю, две-три, посмотрим. Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее. И исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, (будем) принимать уже какие-то решения», – сказал Собянин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.

По его словам, в любом случае решения должны в минимальной степени, насколько это возможно, касаться ограничений в отношении экономики и бизнеса.

Собянин также отметил, что эффект пандемии будет ощущаться в экономике и других сферах жизни Москвы до мая.

В Москве зафиксировано 481 тыс. 68 случаев коронавируса, 346 тыс. 889 вирус-положительных пациентов выздоровели, умерли 7502 человека

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.