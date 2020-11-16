Кремль оценил указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

Проект указа президента Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан – это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных – это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, продуктом двусторонней договоренности России и Турции является создание совместного мониторингового центра на территории Азербайджана.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган запросил у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан. Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой».

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.