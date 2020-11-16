Додон поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с предварительной победой на выборах главы республики.

«Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях», – цитирует РИА «Новости» Додона.

Президент заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время проведения выборов. «Мы будем проверять их все», – заявил Додон.

«Мы используем все легальные возможности, чтобы проверить результаты голосования. Я обязан защитить голоса тех, кто поддержал меня на выборах», – заявил он.

Додон призвал своих сторонников «не поддаваться на провокации» и не выходить на протесты. «Я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти», – заявил он, попросив Санду также призвать ее сторонников к спокойствию.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

Молдавский политолог Виталий Андриевский назвал газете ВЗГЛЯД три причины поражения Додона на выборах в Молдавии.