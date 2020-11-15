Силовики задержали более 500 человек во время акций протеста в Белоруссии

Число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных в воскресенье правоохранительными органами, превысило 500 человек.

По состоянию на 18.15 мск числятся 512 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек – в Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, сообщается на сайте не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна».

В воскресенье в Минске перед началом акции сторонников оппозиции начались проблемы с доступом в интернет. Сбои в работе наблюдаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС.

Около станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акций сторонников оппозиции.

В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.