Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года процедуру ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что это поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. Также глава правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».