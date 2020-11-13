Лукашенко: Для Белоруссии ни в экономике, ни в политике нет альтернативы России

Для Белоруссии ни в экономике, ни в политике не существует альтернативы России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Если взять экономику, военные вопросы, политические, дипломатию и прочее, России замены нет», – передает его слова ТАСС.

В то же время Лукашенко заявил, что покинет президентский пост «когда надо», он не намерен отказываться от полномочий «вдруг». «Нет, вдруг я не откажусь [от президентских полномочий], я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно», – заявил он.

По его словам, у него осталось «немного политического времени». «Сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану, даже если останусь в одиночку, я уже не единожды говорил так называемому своему окружению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу Белоруссию, даже если я один останусь, я буду бороться, опять простите за нескромность, за то, что я создавал четверть века своими руками», – заявил глава республики.

«На куски разорвут Белоруссию! А Россия прекрасно понимает, что не дай бог потерять Белоруссию. Я часто Путину говорю, что отлично понимаю власть России и тебя. Потерять Белоруссию – это значит, нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены – знаете кого. И если бы у них 9 и 10 августа получился блицкриг, они захватили как в Армении или Грузии власть. А затем обращаются на Запад. И он вводит войска по просьбе якобы законного правительства. Вот сценарий! И вы хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана!» – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул №3».

Ранее Лукашенко заявил, что в республике не будет транзита власти, а руководить государством будет тот, кого изберет белорусский народ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что никто не вправе делать республику своим придатком. «Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землей», то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», – отметил он.

Между тем Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Источник сообщил, что принятые Минском ответные меры в связи с санкциями ЕС будут действовать и в России.