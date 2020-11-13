В России создали первый научный консорциум по развитию водородных технологий

Несколько ведущих российских научных учреждений объединились в консорциум «Технологическая водородная долина», сообщила пресс-службе вуза-инициатора создания объединения Томского политехнического университета (ТПУ).

«Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина». Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике», – говорится в сообщении на сайте ТПУ.

В объединение, помимо Томского политехнического университета, вошли: Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей «водородной цепочке»: от технологий его получения до применения. Консорциум намерен тесно сотрудничать с крупнейшими российскими компаниями, заинтересованными в развитии водородной энергетики. В ближайшее время планируется разработка дорожной карты для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция в декабре 2020 года.

«Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам. И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего. По оценкам Международного водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан первый в стране водородный консорциум», – отметил врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев.

Ранее сотрудники Балтийского федерального университет имени Канта (Калининград) совместно с коллегами из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва) предложили новый, значительно более дешевый материал для создания катализаторов, позволяющих получать водород из воды.