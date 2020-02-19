В России создан эффективный материал для водородной энергетики

Сотрудники Балтийского федерального университет имени Канта (Калининград) совместно с коллегами из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва) предложили новый, значительно более дешевый материал для создания катализаторов, позволяющих получать водород из воды, сообщили СМИ.

Как пишет научный журнал Nanomaterials, водород - один из самых перспективных альтернативных источников энергии, который можно добывать из воды и воздуха. Для получения водорода из воды путем химического процесса необходим катализатор. Его можно сделать, например, из платины, или из молибдена. Но это достаточно дорогие материалы, поэтому и энергия на выходе получается досрочно дорогой.

«Мы предложили в качестве материала для катализаторов сульфид молибдена. Он эффективней просто молибдена и значительно дешевле, поскольку общее содержание дорогого металла в катализаторах сокращается, а серы в природе много и она очень дешева», – передает РИА «Новости» слова директора научно-образовательного центра «Функциональные наноматериалы» БФУ Александра Гойхмана.

По его словам, новый материал был создан в НИЯУ «МИФИ», а задача ученых из БФУ заключалась в том, чтобы тщательным образом исследовать его и дать заключение о том, обладает ли «выращенный» сульфид необходимыми параметрами.

«Произведенные структуры оправдали ожидания. Был получен сульфид молибдена, который лучше всего подходит для каталитических процессов», – отметил Гойхман.

Авторы работы не только нашли наиболее эффективный материал для производства катализаторов, но и предложили оптимальный способ его использования.

«Для производительности водородного двигателя важную роль играет не только состав катализатора, но и его форма. Мы предлагаем использовать тонкие пленки сульфида молибдена, нанесенные на поверхность стеклоуглерода. В этом случае расход материала получится минимальным, а площадь поверхности катализатора – такой же, как если бы он полностью изготовлялся из сульфида молибдена», – добавил Гойхман.

Ранее российские математики и программисты создали универсальную нейросеть, способную улучшить работу систем компьютерного зрения на беспилотниках, разрабатывая приложение для распознавания документов с помощью смартфонов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД