Стало известно о связи выходца из Грозного с организаторами теракта в Вене

Выходец из Чечни, арестованный под Миланом, занимался поставкой поддельных документов террористам, совершившим теракт в Вене, заявила итальянская газета Corriere della Sera.

В четверг полиция Милана сообщила об аресте выходца из Чечни, который изготавливал и продавал онлайн поддельные документы, итальянские следователи получили сведения о нем после антитеррористической операции в Австрии, передает РИА «Новости».

Предполагается, что уроженец Грозного Турко Арсимеков может быть связан с ячейкой «чеченских и балканских террористов, действующих в Австрии», с ним был связан исполнитель нападения в Вене Куйтим Фейзулай, сообщает итальянское издание.

Спецслужбы Австрии передали Италии сведения, в которых Арсимеков указывался как один из контактов «чеченской исламистской ячейки».

«Сотрудники миланского отдела по борьбе с терроризмом выяснили, что Арсимеков не только стабильно снабжал документами австрийскую ячейку, но и получает постоянный поток денег от террористической группы», – отмечается в материале.

Европа осенью 2020 года подверглась террористическим атакам. 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал его последний урок, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце. В начале ноября несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 22 человека. Четыре человека погибли.