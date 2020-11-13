Украина присоединилась к лунной программе НАСА

Украина присоединилась к программе американского космического агентства НАСА «Артемида» по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway, сообщила пресс-служба Государственного космического агентства (ГКА) Украины.

«Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы НАСА «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран – участниц программы», – сообщается на сайте украинского ведомства.

Таким образом, Украина стала девятой страной, присоединившейся к программе. По словам председателя ГКА Владимира Усова, в рамках программа страна сможет реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

Ранее глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что Украина в ближайшие годы может обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком в космической сфере благодаря уникальным проектам.