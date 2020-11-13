В Кремле заявили об ожидании от Азербайджана информации по инциденту с Ми-24

Россия будет ожидать от Азербайджана информации о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что азербайджанская сторона оперативно заявила о намерении провести тщательное расследование инцидента, в ходе которого «будут установлены и наказаны виновные», передает РИА «Новости».

«Безусловно, мы будем ожидать информации на этот счет», – добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что между Россией и Азербайджаном существуют каналы «очень тесного общения», и «какие-то дополнительные каналы здесь не нужны».

Пескова также спросили, доверяет ли Москва Баку на этом этапе в плане тщательности расследования. Пресс-секретарь главы государства заявил, что считает этот вопрос неуместным.

Также он сообщил, что российский лидер Владимир Путин в режиме онлайн общался с представителями Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном перед принятием заявления по Нагорному Карабаху, в данный момент контакты при необходимости продолжаются.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал заявление азербайджанского посла в России Полада Бюльбюль оглы в связи с трагическим инцидентом с российским Ми-24. Гаджиев подчеркнул, что «комментарий посла по этому вопросу неуместен».

Бюльбюль оглы заявил до этого, что выводов по инциденту с российским Ми-24 пока нет. «На войне как на войне – всякое может быть», – сказал посол. Позже МИД России предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений.

Напомним, в понедельник российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса [ПЗРК] вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принесизвинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.