Искусственно насажденные «русофобские антитела» исчезнут на Украине достаточно быстро, Россия по-прежнему считает украинцев родственным народом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в России по-прежнему считают, что россияне и украинцы «были и остаются двумя родственными народами». Он считает, что «за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе», передает RT.

«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет, нет. Он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро», – добавил Песков.

Песков подчеркнул, что недавние выборы и итоги этих местных выборов на Украине показали, что эти «антитела-то и не такие сильные уже».

Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».