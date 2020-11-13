Песков опроверг данные об участии дочери Путина в появлении вакцины от COVID-19

Сообщения о том, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери президента Владимира Путина, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подобные заявления являются неправдой. «Дочь сама ее выбрала. Тогда шла вторая фаза, нужны были добровольцы. Она стала добровольцем», – сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия.

Также представитель Кремля отметил, что Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса и сообщит о том, когда сам сделает прививку.

Песков подчеркнул, что у России есть мощности для скачкообразного наращивания производства вакцины от коронавируса.

«За последние 15 лет наша фарма проделала значительный путь в своем развитии, это достаточно конкурентоспособная отрасль, конечно, они могут принимать такие экстренные меры для скачкообразного наращивания производства», – подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что производство начинается уже сейчас. По его словам, мощности будут наращиваться «за счет внутреннего потенциала».

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», – сказал Песков.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».