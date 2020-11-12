Британский генерал выпрыгнул с вертолета на учениях и потерялся

Генерал, начальник главного штаба сухопутных сил Британии Марк Карлтон-Смит выпрыгнул с вертолета во время учений для поднятия боевого духа солдат и потерялся, сообщают СМИ.

Происшествие случилось 10 ноября около 20.00 по местному времени (23.00 мск) на полигоне около Солсбери. Там проходят учения CERBERUS с участием более 2 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

«Генерал, бывший командир спецназа SAS, был выброшен в ошибочном районе во время посещения полигона площадью 300 квадратных миль (около 770 квадратных километров). Он выпрыгнул с борта вертолета Wildcat после наступления сумерек, для того чтобы поднять мораль военнослужащих. Генерал понял, что потерялся, только тогда, когда увидел, что вертолет улетел, а его самого никто не встречает», – говорится в материале.

После того, как генерал потерялся, военнослужащие попытались дозвониться ему и его помощникам, но сигнал мобильной сети отсутствовал. Через некоторое время Карлтона-Смита нашли. По версии военных, он не терялся, а находился там, «где его не ожидали».

«Был момент, когда все вскрикнули «О, черт...», поняв, что потеряли командующего. Его приезд был важным, все для него было спланировано. И когда стало понятно, где он (генерал), за ним была отправлена спецгруппа», – заявил собеседник газеты в минобороны.

По его словам, генерал пропал, поскольку пилот высадил его примерно в 600 метрах от запланированного места. Знакомый начальника штаба заверил, что генерал – профессиональный военный, его жизни ничто не угрожало.

«Марк – высококлассный спецназовец. Он, лишь взглянув на небо, может найти дорогу туда, куда ему нужно. Он хорошо владеет навыками выживания и спасения. Я уверен, что он с юмором отнесется к произошедшему... Такие вещи происходят чаще чем вы можете представить», – сказал он.