Турция заявила о желании построить железную дорогу в Нахичевань

Турция намерена построить железную дорогу в азербайджанскую Нахичевань «на фоне последних событий на Кавказе», заявил глава турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

«На фоне последних событий на Кавказе мы планируем построить железную дорогу в сторону Нахичевани. Предварительные исследования скоро будет завершены», – передает РИА «Новости» слова Караисмаилоглу.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.