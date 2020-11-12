Трампу предложили стать «ключевым лидером оппозиции» в США

Американские СМИ рассказали, какие варианты дальнейших действий Дональда Трампа рассматривают помощники действующего президента США в связи с выборами.

Как сообщают источники NBC, среди советников Трампа «растет убежденность в том, что он никогда не признает неудачи в попытках переизбраться». Однако Трамп может заявить, что «не оспаривает» результаты, хотя и не считает, что им «можно доверять». Пока Трамп еще не намерен выступать с таким утверждением, но в итоге может заявить, что народ США «никогда не узнает, в какой степени точны» результаты, хоть и «признает» их.

По данным NBC, «маленькая группа ключевых советников президента, большинство из которых входит в избирательный штаб Трампа, все еще считает, что у него есть возможность одержать победу». Однако «даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов близка к нулю», передает ТАСС.

NBC сообщает, что некоторые сторонники Трампа рекомендуют ему продумывать дальнейшие шаги после того, как он оставит Белый дом. По их мнению, Трамп мог бы стать «ключевым лидером оппозиции». При этом он вряд ли будет исключать возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, ведь за него проголосовали около 71 млн человек. В штабе Трампа считают, что 15 ноября – это «неофициальная дата» завершения электорального цикла. После в штабе останутся лишь ключевые сотрудники. Многие сотрудники Белого дома уже ищут новую работу.

Напомним, глава Госдепа Майк Помпео на брифинге в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявил, что в США состоится «плавная передача власти второй администрации» Трампа.

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