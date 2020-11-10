Первый Ил-76 с российскими миротворцами прибыл в Армению

Первый самолет Ил-76 с командованием миротворческих сил России приземлился в Армении, сообщили во вторник в Минобороны России.

«Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Всего в Карабах будет направлено не менее 22 самолетов с миротворцами, следует из распространенного ведомством во вторник видео из Национального центра управления обороной, контролирующего переброску и развертывание российских военных на этой территории.

Как сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев, перед дежурным генералом стоит задача уточнить график полетов, а также обеспечить одновременную работу двух групп самолетов Ил-76, в каждой из которых по три самолета, с интервалом между группами не более трех часов. «11 самолетов выпоняют полет на аэродромы назначения, 11 самолетов загружено, ожидают вылета», – доложил ему один из офицеров.

По словам другого офицера, «подразделения российского миротворческого контингента завершили погрузку на самолеты военно-транспортной авиации».

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.