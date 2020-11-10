Названы причины смерти дочери Конкина

Дочь актера Владимира Конкина София умерла из-за асфиксии, которую вызвало закрытие дыхательных путей водой, об этом сообщила адвокат погибшей Юлия Нитченко.

В крови Софии Конкиной нашли 0,4 промилле алкоголя, а также следы препарата «Диазепам», который оказывает снотворный и противотревожный эффект, передает 360 со ссылкой на адвоката.

«Мы попросили Следственный комитет, и он нам подтвердил, что будет проведен допрос судмедэксперта, который проводил данную экспертизу для того, чтобы уточнить, в результате чего могла возникнуть данная асфиксия: или в результате кратковременной потери сознания, или в результате противоправных действий третьих лиц, которые в тот момент находились в бассейне», – добавила Нитченко.

По ее словам, Конкина много общалась с людьми в социальных сетях и на сайтах знакомств. В бассейне в момент гибели дочери артиста могли быть ее интернет-знакомые, предположила юрист.

32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокат семьи Юлия Нитченко сообщила, что Конкина могла стать жертвой заказного убийства. После стало известно, что в крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное.