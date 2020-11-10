Ученый объяснил потепление климата в России

Изменения климата в России связаны с глобальным потеплением, заявил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

Семенов объяснил, что за последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике. Потепление повлияло и на море Лаптевых: в этом году оно не замерзло.

По словам ученого, за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус.

«На фоне этой тенденции мы будем наблюдать новые рекорды», – передает РИА «Новости» слова ученого.

Тем не менее специалист считает, что изменение климата не опасно для России и даже может оказать положительный эффект.

«Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами – тоже неплохо», – заметил он.

Вместе с тем Семенов упомянул и отрицательные последствия, подчеркнув, что «огромная часть» различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Помимо этого, может увеличиться число катаклизмов: наводнений, гроз и пожаров.

Напомним, в октябре ученые восстановили по донным отложениям арктического озера в Канаде историю климатических изменений и выяснили, что в Северной Атлантике за три последних тысячелетия не было так тепло, как сейчас.

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