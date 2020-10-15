В Арктике зафиксировали беспрецедентное потепление

Ученые восстановили по донным отложениям арктического озера в Канаде историю климатических изменений и выяснили, что что в Северной Атлантике за три последних тысячелетия не было так тепло, как сейчас.

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Климатологи из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека изучили толщу осадочных отложений на дне озера Саут-Соутут, расположенного на острове Элсмир в канадской Арктике, передает РИА «Новости».

Идеально сохранившиеся «годовые слои» этого озера содержат минералы титана, высвободившиеся при многовековом выветривании горных пород. Измеряя концентрацию титана в слоях, ученые определили ежегодные относительные изменения температуры и атмосферного давления в регионе.

Отмечается, что температура поверхности океана в Северной Атлантике подвержена циклическим изменениям. С этим климатическим явлением, известным как Атлантическое мультидекадное колебание (АМК), связаны многие климатические потрясения в Северной Америке – засухи и ураганы.

Когда над Северной Атлантикой низкие температуры, пониженное атмосферное давление наблюдается на большей части канадской Арктики и в Гренландии, и наоборот. При этом при низких температурах снег тает медленнее, а концентрации титана в отложениях выше, а пониженные содержания титана указывают на более теплые годы.

«Анализируя эти устойчивые связи, мы смогли понять, как менялась температура поверхности Атлантического океана за последние 2 тыс. 900 лет – это самая полная запись на сегодняшний день», – приводятся в пресс-релизе Массачусетского университета слова первого автора статьи Франсуа Лапуанта из Центра исследования климатических систем.

Еще один автор статьи сообщает, что исследование позволит климатологам лучше понять механизмы, лежащие в основе долгосрочных изменений в поведении Атлантического океана.

Самые низкие температуры ученые зафиксировали в интервале между 1 тыс. 400 и 1 тыс. 600 годами нашей эры – это время историки называют малым ледниковым периодом, а самые высокие значения приходятся на последние десять лет.

Ученые отмечают, что их результаты хорошо коррелируют с другими независимыми данными, полученными по донным отложениям в Атлантическом океане в районе Исландии и у берегов Венесуэлы, что подтверждает надежность выбранного критерия оценки температур.

На сегодняшний день потепление в Арктике происходит в два или три раза быстрее, чем на остальной планете. Климатологи предполагают, что это связано с наложением на общий тренд глобального увеличения температур теплой фазы АМК.

«В последнее время летом в этом регионе преобладает высокое атмосферное давление – ясное небо и температуры, достигающие 20 градусов Цельсия, сохраняются в течение многих дней или даже недель подряд. Это оказало необратимое воздействие на снежный покров, ледники и вечную мерзлоту», – отмечает Лапуант.

По данным исследования, поверхностные воды Атлантического океана стали аномально теплыми примерно с 1995 года. В 2019 году ледяной щит Гренландии потерял более 500 млрд тонн массы, что стало рекордом, и это было связано с беспрецедентно устойчивым высоким атмосферным

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