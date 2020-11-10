МИД КНР выразил США протест за расширение санкций по Гонконгу

Власти Китая выражают США «решительный протест» за расширение санкций по Гонконгу и за «одобрение насилия» со стороны радикально настроенных элементов, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы выражаем решительный протест <...> и настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили вмешиваться во внутренние дела Гонконга, немедленно отменили санкции», – передает ТАСС слова дипломата. По словам Ван Вэньбиня, Вашингтон фактически «поддерживает преступные элементы, действия которых подрывают национальную безопасность Китая».

В начале сентября США ввели ограничения для китайских дипломатов, запретив им без специального разрешения Госдепартамента посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Пекин подготовил ответные ограничения на работу американских дипломатов на территории материкового Китая и Гонконга.

В начале августа Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам. В ответ Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США.

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

27 мая глава Госдепа Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.