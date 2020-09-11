Китай решил ввести ответные ограничения на работу американских дипломатов

КНР вводит ограничения на работу американских дипломатов в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Лицзянь заявил, Китай «недавно направил дипломатическую ноту о введении ответных ограничений на деятельность дипломатических миссий США в Китае, включая генконсульство США в Гонконге, и их персонала», чтобы «добиться от США скорейшей отмены их ошибочных действий», передает РИА «Новости».

Он указал, что соответствующие меры распространяются как на высокопоставленных дипломатов, так и на другой персонал дипмиссий.

Ранее США ввели ограничения для китайских дипломатов.

Напомним, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. После США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Затем Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.