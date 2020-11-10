В США указали на недостатки избирательной системы

Коллегия выборщиков в США служит для защиты интересов крупного капитала, но она является пережитком эпохи рабства, заявил политический активист из Нью-Йорка Грег Баттерфилд.

«Коллегия выборщиков – это пережиток эпохи рабства, и ее необходимо было упразднить вместе с этим ужасным институтом. Но капиталистический правящий класс в Соединенных Штатах счел коллегию выборщиков полезным инструментом, позволяющим помешать любому истинному представителю интересов рабочих и угнетенных занять должность президента. И республиканцы, и демократы остаются верными этой системе и продолжают извлекать из нее пользу», – цитирует «ИноСМИ» Баттерфилда.

По его словам, системой коллегии выборщиков тоже можно манипулировать. В частности, Трамп мог воспользоваться привилегиями, которые дают ему должность и устаревшая избирательная система США, – он заполнил Верховный суд своими идеологическими союзниками, уточнил активист. Он напомнил, что трое из действующих судей Верховного суда помогли Джорджу Бушу-младшему получить победу на президентских выборах 2000 года.

«Многие люди по всему миру и даже в Соединенных Штатах не понимают смысла института коллегии выборщиков, и это выгодно богатым и влиятельным игрокам. Изначально коллегия выборщиков создавалась для того, чтобы защищать интересы рабовладельцев в южных штатах. Сегодня она служит той же самой цели: она поддерживает интересы крупного капитала и превосходство белой расы», – отметил Баттерфилд.

Он подчеркнул, что более мелкие штаты, где живет меньше представителей рабочего класса, имеют гораздо больше влияния в коллегии выборщиков, тогда как штаты, где сконцентрировано значительно больше представителей рабочего класса всех национальностей, имеют намного меньше влияния.

«Американская демократия всегда была и остается всего лишь выдумкой, которая используется, чтобы оправдывать экономическое и военное господство Соединенных Штатов над другими странами. Это такая история, которую используют, чтобы обманывать американскую общественность, заставляя ее поддерживать жестокие войны с участием США, санкции и экономическую эксплуатацию», – отметил эксперт.

Также Баттерфилд подчеркнул, что в США произошло массовое отречение от Трампа в крупных американских городах, где сконцентрировано огромное число представителей рабочего класса самых разных национальностей. «Вашингтон в округе Колумбия – это город с преимущественно чернокожим населением, к которому администрация Трампа относилась ужасно. Поэтому результаты голосования там не удивляют», – уточнил он.

«Я надеюсь, что в результате этих выборов люди по всему миру поймут, насколько недемократичны выборы в Соединенных Штатах на самом деле. Сегодня все могут наблюдать то лицемерие, с которым Соединенные Штаты провозглашают себя универсальным арбитром демократии в мире», – заявил активист.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам он объявил себя «избранным руководителем» США. СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Штаб республиканца отказался считать выборы завершенными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

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