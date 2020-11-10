В России спрогнозировали поведение коронавируса в 2021 году

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев рассказал, как могут развиваться события с коронавирусом в 2021 году.

По мнению медика, опасаться четвертой волны COVID-19 не стоит, однако сам вирус никуда не исчезнет, передает радио Sputnik.

Гультяев предположил, что коронавирус будет проявлять себя как сезонное заболевание и становиться более агрессивным с изменением погоды. При этом медик выразил уверенность, что со временем человеческий организм приспособится к новому вирусу и будет легче переносить его.

В следующем году, считает Гультяев, четвертой волны COVID-19 не будет, но сезонный всплеск заболеваемости вероятен.

«Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса», – рассказал Гультяев.

Эксперт выразил уверенность в том, что главным условием победы над коронавирусом является вакцинация. Он отметил, что вскоре появятся десятки вакцин – и российских, и зарубежных, которые помогут защититься человечеству на несколько лет, однако потом их нужно будет модернизировать, так как вирус имеет свойство мутировать.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%.