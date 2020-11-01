Эксперт назвал условие для успешного продвижения российских вакцин за рубежом

Главную роль в успешном продвижении вакцин российского производства за рубежом может сыграть прозрачность и открытость процесса массовой вакцинации россиян, заявил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Вакцина может сыграть важную роль, шанс такой есть. Многое зависит от способности России рассказывать, быть открытой, не привирать и не приукрашивать. Все должно быть прозрачно и понятно», – передает его слова ТАСС.

Быстрицкий пояснил, что массовая вакцинация в Москве, где работает большое количество зарубежных дипломатов и журналистов, потенциально может произвести на них серьезное впечатление. «Есть также иностранцы, которые хотели бы привиться, не все, но такие есть. Другое дело, что надо сперва удовлетворить потребность собственного населения. Но надо отметить, что в той же Африке уже два почти миллиона зараженных, скоро будет еще больше, поэтому я думаю, что массовая вакцинация в Москве повлияет на решительность некоторых стран», – сказал эксперт.

Однако он уверен, что по отношению к России будет проявляться недоверие в этом вопросе. «Есть большое количество людей, которые делают это сознательно, исходя из того, что защищают другие интересы, а иногда бессознательно – в силу предвзятости. Вместе с тем, если в Москве много людей будет прививаться, если это будет достойно организовано, если за этим будут нормально приглядывать, это произведет большое впечатление», – отметил эксперт.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на коммерческих условиях, в частности, иностранных туристов, невозможна, о каких-то коммерческих поставках можно будет говорить лишь после удовлетворения внутренней потребности, сообщил.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.