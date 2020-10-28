В Минздраве заявили об абсолютном приоритете вакцинации россиян

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции на коммерческих условиях, в частности, иностранных туристов, невозможна, о каких-то коммерческих поставках можно будет говорить лишь после удовлетворения внутренней потребности, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации – у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности – когда будут вакцинированы группы риска и все желающие – можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», – приводит слова Кузнецова ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что вакцинация от COVID-19 после запуска больших объемов производства будет для россиян бесплатной.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

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Нет, вакцинация должна быть добровольной



Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины «Спутник V» от более чем 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.

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