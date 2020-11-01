На юге Франции произошла перестрелка

В воскресенье во французском Монпелье произошла перестрелка, сообщили местные СМИ.

Инцидент случился в 13.45 по местному времени, в результате перестрелки был госпитализирован один человек, пишет France Bleu.

По словам полицейских, найденные на месте гильзы от патронов длинноствольного ружья указывает на столкновение двух конкурирующих преступных банд. Расследование дела взяла на себя судебная полиция.

Между тем Le Figaro сообщает, что пострадавший во время перестрелки – участник одной из группировок. Его отправили в больницу в сопровождении полицейских.

В субботу в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения. Позже нападавшего отпустили.

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.