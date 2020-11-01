ЦИК Грузии подсчитал голоса с более половины участков

Партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» лидирует на прошедших в субботу парламентских выборах с 49,98% голосов после подсчета бюллетеней с 50,45% участков, свидетельствуют данные ЦИК Грузии.

Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набирает 49,98% голосов, на втором месте идет блок «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве» с 25,42%, передает ТАСС.

Всего 1-процентный барьер, согласно предварительным данным, преодолевают семь партий и два блока. Партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия – демократическое движение» пока не получает необходимых голосов – у нее 0,84%. Близка к попаданию в парламент и одна из старейших политических сил, представленных на этих выборах, – Лейбористская партия, которую возглавляет Шалва Нателашвили. У нее на данный момент ровно 1% голосов.

Ранее ЦИК Грузии сообщил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.