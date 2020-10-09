Минздрав оценил состояние пострадавшего в Карабахе российского блогера

Состояние российского журналиста Юрия Котенка, пострадавшего при обстреле в Нагорном Карабахе, пока не позволяет осуществить его транспортировку в Россию, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Насколько нам известно, его состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Ему оказывается медицинская помощь специалистами в Армении. Пока прогнозы строить рано», – приводит слова Кузнецова ТАСС.

Кузнецов также рассказал, что состояние двоих пострадавших – корреспондента портала «Офицеры России» Левона Арзанова и гражданина России Гранта Баладьяна, которых в пятницу доставили в Москву, – оценивается как удовлетворительное, сейчас они на пути в Институт хирургии имени Вишневского, где им окажут всю необходимую помощь.

Ранее в пятницу пострадавших в Нагорном Карабахе российских журналистов доставили из Еревана в Москву. Накануне министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что российский журналист и блогер Юрий Котенок, попавший под обстрел в Карабахе, находится в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе Союза журналистов России сообщали, что Котенок остается в госпитале в Ереване.

Напомним, 8 октября по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты. Среди пострадавших оказался российский блогер Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, его прооперировали.

До этого при ударе азербайджанских военных в Карабахе пострадали двое журналистов французского издания Le Monde – их доставили в местную больницу.

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