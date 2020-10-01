Российский и французские журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, сообщил главред канала Тихон Дзядко.

Дзядко сообщил в Telegram, что «заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в непризнанном Нагорном Карабахе, сейчас находится в бомбоубежище».

Также армянский информцентр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их везут в городскую больницу, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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