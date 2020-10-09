Власти Москвы сказали, для кого транспортные карты останутся активны

Жители Москвы, работающие на удаленке и не входящие в группу риска по коронавирусу, продолжат пользоваться льготными транспортными картами, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«В соответствии с указом мэра Москвы, с 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Действие транспортных карт для школьников приостановлено до 18 октября, для граждан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями – до 28 октября. Уплаченные деньги на транспортных картах школьников перенесены на более поздний срок.

Ранее власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.