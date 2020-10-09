И.о. госкомитета нацбезопасности Киргизии выпроводили из здания ведомства

Руководство, ветераны и личный состав госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии выпроводили из здания и.о. главы ведомства Омурбека Суваналиева.

«По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил. ... (ГКНБ не намерен) быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главная цель – это служение во благо народа и процветание Кыргызстана. Исходя из этого, сегодня руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводили и.о. секретаря Совета безопасности, координатора силовых и правоохранительных органов генерал-майора Омурбека Суваналиева из центрального здания ГКНБ», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее Омурбек Суваналиев заявил о попытках обострить ситуацию в республике со стороны деструктивных элементов.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключал возможности аннулирования итогов парламентских выборов. При этом пресс-секретарь президента Киргизии отвергла возможность отставки Жээнбекова.