Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.0 комментариев
МЧС напомнило о запрете разжигать костры при действии особого режима
МЧС напомнило о запрете разжигать костры при действии особого противопожарного режима
В 45 регионах России действует особый противопожарный режим, поэтому на их территории действует запрет на посещение природных территорий, а также на разведение костров.
В МЧС напомнили, что в период действия особого противопожарного режима нарушителей ждет штраф. Размер штрафов увеличен до 20 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц – до 60 тыс. рублей, юридических - до 800 тыс., рассказал глава МЧС Александр Куренков.
При этом не запрещается готовить пищу на мангалах и в барбекю на приусадебных участках. Мангал должен располагаться на расстоянии более 5 метров от дома, от насаждений – 30 метров. При ветре более 10 метров мангалы и барбекю использовать нельзя.