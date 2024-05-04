МЧС напомнило о запрете разжигать костры при действии особого режима

МЧС напомнило о запрете разжигать костры при действии особого противопожарного режима

Tекст: Кристина Цыцура

В МЧС напомнили, что в период действия особого противопожарного режима нарушителей ждет штраф. Размер штрафов увеличен до 20 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц – до 60 тыс. рублей, юридических - до 800 тыс., рассказал глава МЧС Александр Куренков.

При этом не запрещается готовить пищу на мангалах и в барбекю на приусадебных участках. Мангал должен располагаться на расстоянии более 5 метров от дома, от насаждений – 30 метров. При ветре более 10 метров мангалы и барбекю использовать нельзя.