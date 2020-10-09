Минобороны объявило о снятии режима ЧС после пожара на арсенале под Рязанью

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что, по решению оперативного штаба, с 08.00 9 октября режим ЧС в Рязанской области снимается. Особые меры были введены 7 октября в связи с пожаром на военных складах.

Замминистра обороны, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации сообщил, что «в настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет». «Жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания» – приводит слова Булгакова ТАСС.

«На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован. Есть возгорания в лесных массивах на расстоянии 6-8 км, абсолютно не являющиеся последствиями деятельности арсенала. Это естественный пожар, природный, и мы помогаем местным органам власти его локализовать», – заявил Булгаков.

Замминистра обороны также подчеркнул, что «группами разминирования проведены проверки всех населенных пунктов в окрестности до 7 км». «Только на расстоянии 1,5 км от арсенала были найдены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами. Все документально зафиксировано. Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет», – отметил замминистра обороны.

Всего, по данным Минобороны России, с утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.

Накануне пожар на территории арсенала под Рязанью удалось локализовать. Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.

С пожаром пытались справиться штатные военные на базе. Однако позднее Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.

Военный обозреватель, полковник запаса России Александр Жилин предположил, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности.