Минобороны назвало причину пожара на арсенале в Рязанской области

Огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«7 октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЗВО.

В борьбу с огнем вступил штатный пожарный расчет воинской части, но остановить пожар не получилось. На технической территории части «отмечаются отдельные взрывы боеприпасов», уточнили в округе.

«По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет... Угрозы близлежащим населенным пунктам нет», – заключили в ЗВО.

Ранее сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.