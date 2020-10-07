На воинских складах в Рязанской области начали взрываться боеприпасы

На территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар, там разрываются боеприпасы.

«Предварительно, происходят взрывы на складах бывшей воинской части», – сказал собеседник РИА «Новости». ЧП произошло в Скопинском районе области, пояснил он.

Источник ТАСС уточнил, что до этого на территории части произошел пожар.

«В связи со взрывами боеприпасов в бывшей воинской части жителей населенного пункта Кузьминки-2 эвакуировали. Всего в деревне располагается 35 домов, где проживают 24 человека», – добавил он. Удаленность населенного пункта от складов составляет три километра.

В июле при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман пострадали четыре человека.