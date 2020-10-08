Полковник запаса назвал возможную причину пожара на складе под Рязанью

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью мог произойти из-за нарушения техники безопасности или в результате диверсии, выразил мнение военный обозреватель, полковник запаса России Александр Жилин.

«Либо этот арсенал был брошен, и никто не занимался безопасностью, либо работают специально обученные люди», – рассказал Жилин Ura.ru.

Он также предположил, что в пожаре могут быть виноваты люди, связанные с иностранными спецслужбами. Он указал, что в России в последние годы происходит много аномальных пожаров в Ростовской, Воронежской области, в Краснодарском крае. Все эти пожары могут быть связаны с геополитическими процессами. В связи с этим Жилин призвал людей сообщать в полицию о подозрительных действиях окружающих.

«Против нас ведется война, поэтому настало время проявлять бдительность», – уточнил он.

При этом Жилин раскритиковал версию пресс-службы Западного военного округа о причине пожара. «Легенда о том, что боевые склады воспламенились из-за загоревшейся сухой травы, не может быть правдой. Там неоткуда взяться сухой траве», – подчеркнул Жилин.

Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.

С пожаром пытались справиться штатные военные на базе. Однако позднее Минобороны РФ стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.